Ярославль, 5 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Нормы охраны памятников в Ярославле могут быть смягчены в пользу застройщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала градозащитница Ольга Мазанова.

ИА REGNUM Ярославль

4 марта в Ярославском художественном музее прошла презентация проекта корректировки Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия. ПЗО определяет общие параметры охраны памятников в городе, исторический центр которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Ольги Мазановой, изменения в документ заказали ряд крупных застройщиков, как это было уже не раз.

«Со стороны градозащитников (Семен Тараев) было высказано серьезное замечание, что из проекта регламентов исчез запрет на снос исторических зданий, построенных до 1957 года, без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия. Разгорелась дискуссия», — сообщила Ольга Мазанова.

Напомним, снос зданий, построенных до 1957 года, но не являющихся памятниками, не раз вызывал негодование ярославцев. Современные дома на месте исторических крайне редко вписываются в существующую застройку.

«Ряд архитекторов и экспертов, в том числе и я, удивлены, почему из проекта ПЗО вообще исчезли охраняемые виды на памятники и ансамбли, и панорамы. По моему мнению, панорама исторического центра Ярославля вообще не защищена в данном документе», — рассказала Ольга Мазанова.

Проект разработан ярославским НКО «Фонд «ИПУРГ». Представители департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области пообещали, что по итогам рассмотрения документа направят замечания разработчикам, и проект будет доработан. Но градозащитники относятся к этому скептически.

«Я думаю, что этот проект, выполненный на деньги застройщиков, в итоге так и останется направленным не на сохранение памятников Ярославля, а на удовлетворение аппетитов застройщиков. Под брызги шампанского. Так, на мой вопрос к разработчикам, показать хоть один кусочек территории, где границы или регламенты ПЗО были изменены в пользу памятников, а не застройщиков, они не смогли ответить», — высказала своё мнение Ольга Мазанова.

5 марта завершится общественное обсуждение предлагаемых изменений, которое проходит на сайте департамента охраны объектов культурного наследия.