Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве за январь-февраль 2022 года ввод в эксплуатацию девяти жилых домов по реновации, площадью составила 191,3 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

В Южном административном округе сдано три дома, в Западном и Северо-Западном — по два, по одной новостройке ввели на юго-востоке столицы и в Новой Москве.

По программе реновации в Москве проектируется и строится более 380 домов площадью 6,9 млн кв. метров. В 2022 году по реновации планируется сдать в эксплуатацию порядка 80 домов площадью 1,4 млн кв. метров, это более 20 тыс. квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов.

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