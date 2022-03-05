Кызылский район, Тува, , 11:29 — REGNUM В селе Усть-Элегест Кызылского района Тувы семь человек отравились угарным газом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Дровяная печь

По данным ведомства, 40-летний мужчина и 38-летняя женщина госпитализированы в токсикологическое отделение. Состояние пострадавшие оценивается, как средней степени тяжести.

«Дети от 4-х до 12 лет госпитализированы в соматическое отделение, средней степени тяжести, состояние удовлетворительное. О случившемся 4 марта в ЦУКС сообщили дежурные ЕДДС района», — отметили в агентстве.

Причиной отравления стала неисправность печного отопления.

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