Уфа, , 11:41 — REGNUM Метель, сильный снег, порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что ночью и днем 6 марта в республике ожидается снег, в некоторых районах метель, гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах гололедица, снежные заносы и снежный накат.

Отмечается, что в регионе ожидается усиление ветра, местами его порывы могут достигать 22 метров в секунду.

Ночью в регионе может похолодать до — 15 °C, днем столбик термометра может опуститься до отметки — 12 °C. На некоторых участках автотрасс ночью и утром ожидается туман, видимость менее 500 метров.