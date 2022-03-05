Новосибирск, , 11:28 — REGNUM Финские легионеры хоккейного клуба «Сибирь» Харри Сятери и Юрки Йокипакка попрощались с командой перед уходом. Видеозапись опубликована 5 марта в YouTube-канале клуба.

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«Мне очень нравилось играть с вами, парни. Я не хочу возвращаться домой, но такова ситуация в мире», — сказал Сятери одноклубникам.

Он добавил, что хотел бы играть вместе дальше в плей-офф КХЛ, но теперь ему нужно уехать и вернуться к семье.

«Три года в «Сибири» были для меня невероятными, я завёл новых друзей. Я бы хотел дальше играть в плей-офф, но есть что есть», — сказал Йокипакка.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса. В западных странах это вызвало настоящую русофобскую истерию.