Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае в ковидные центры за сутки, 4 марта, поступили 212 пациентов. Это на 16 больше, чем днем ране. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

На сегодняшний день в стационарах находится 2451 человек, из них 278 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 91 пермяк. Коечный фонд свободен на 37,4%.

За сутки из больниц выписаны 6172 выздоровевших пациента. Зарегистрировано 15 летальных исходов по причине коронавирусной инфекции.

Общее число носителей коронавируса в Прикамье достигло 332 447. За сутки в регионе проведено 9653 ПЦР-исследования. Выявлено 2963 заражения.