Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Бывший топ-менеджер «Газпрома», генеральный директор ООО «Неваэнергосервис"(ООО «НЭС») Ярослав Ещенко предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении муниципальных унитарных предприятий (МУП), обеспечивающих горячее водоснабжение и отопление населения Приозерского района Ленинградской области. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело Ktr.su

Ещенко обвинили по четырем эпизодам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, УК РФ («Покушение на мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, с 2018 по 2021 годы гендиректор «НЭС» действуя умышленно, ради обогащения обманул, злоупотребив доверием, глав администраций сельских поседений Сосновское, Ромашкинское, Плодовское, Мельниковское Приозерского района Ленобласти. А именно, совершил действия, чтобы похитить со счетов МУП более 30 млн рублей. Однако довести свой умысел до завершения предприниматель не смог, так как договора с его компаниями были расторгнуты. В результате МУПам был причинен ущерб на сумму свыше 16 млн рублей.

«Действия Ещенко привели к искусственному образованию кредиторской задолженности перед организациями и к тому, что в отношении МУП поданы заявление о признании их банкротом», — пояснили в ведомстве уточнив, что следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Отметим, что в 2018 году подсудимый занимал должность директора филиала «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти, также в его послужном списке последних лет руководство единым поставщиком тепла для Лужского района — компанией «Лужское тепло». С апреля 2021 года Ещенко находится под домашним арестом.