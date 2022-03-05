София, , 11:24 — REGNUM Болгария не намерена увеличивать присутствие иностранного военного контингента НАТО на своей территории, поскольку в данный момент для этого нет необходимости. Об этом заявила болгарский министр иностранных дел Теодора Генчовска, пишет 5 марта софийская газета «Сега».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам Т. Генчовской, София и в дальнейшем будет проводить на болгарских полигонах совместные многонациональные военные учения, а также обеспечивать присутствие сил США и Испании на своих объектах, однако о заключении новых «договоров базирования» сейчас не может быть и речи.

«У многих стран НАТО на восточном фланге есть желание укрепить свою обороноспособность за счет усиления натовского контингента, но у Софии такого желания нет», — резюмировала, в частности, она.

Напомним, 3 марта в ходе своего визита в Болгарию командующий сухопутными силами НАТО генерал-лейтенант Роже Клютье обсудил с начальником болгарского штаба обороны адмиралом Эмилом Эфтимовым вопросы укрепления восточных границ Североатлантического альянса. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о намерении укрепить иностранное военное присутствие в рамках НАТО.