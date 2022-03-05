Ставрополь, 5 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Ставропольский край вторые сутки испытывает на себе натиск стихии. На части территории региона бушует пыльная буря. Так, нулевая видимость из-за пыли наблюдается в Левокумском и Новоселицком районах, сообщили 5 марта в краевом управлении ГИБДД. В настоящее время шквалистый ветер отмечается также в Совестком округе, куда приближается пыльная буря.

Roxy Lopez Песчаная буря

«Сильный ветер обрушился на большую часть региона. В ряде округов — Нефтекумском, Левокумском, Арзгирском, Степновском, Советском и Новоселицком — пыльная буря затрудняет движение транспорта. В Левокумском округе видимость не превышает 15 метров. Ветреная погода наблюдается также в краевой столице и близлежащих районах — Шпаковском, Кочубеевском, Изобильненском, Грачевском», — такая ситуация складывалась в крае 4 марта, по данным Госавтоинспекции.

С утра 5 марта она ухудшилась в ряде районов. Скорость ветра, по данным МЧС, достигает 25 м/с.

«Пылевая буря снова сковала движение в Левокумском и Новоселицком округах. На автодорогах «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды» (вблизи села Новоселицкого), а также на автодороге «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» (вблизи села Левокумского) движение осложнено нулевой видимостью», — проинформировали в ГИБДД, предупредив водителей о мерах предосторожности на дорогах и посоветовав не планировать поездки в этих направлениях.