Великий Новгород, , 11:53 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Новгородской области с ковидом госпитализировали 45 человек. Об этом 5 марта сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Это на 12 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В регионе за сутки выявили 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на три случая меньше, чем за предыдущие сутки. В области продолжают фиксировать сокращение суточной статистики заражений.

Скончались за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, четыре человека. Этот показатель на три пациента больше, чем за 3 марта. Статистика смертности в регионе не поднималась выше отметки в восемь больных.

За сутки выздоровели от ковида в Новгородской области 795 человек, что на 11 бывших пациентов меньше, чем сутками ранее. В области уже неделю фиксируют статистику выздоровлений выше отметки в 750 человек.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 94 085 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 949 пациентов, выздоровели 80 979 человек.

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