Москва, 5 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали 293 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 5 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе отметили доминирование штамма коронавируса «Омикрон» и пояснили, что в этих условиях для оценки эпидемиологической ситуации наиболее важным является показатель госпитализаций. В настоящее время на ИВЛ находятся 273 пациента.

«В городе выздоровели ещё 3 069 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 504 198», — рассказали в московском штабе.

За сутки выявили 2060 новых заражений, скончались 77 пациентов.