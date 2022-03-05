Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM На Среднем Урале за три дня, со 2 по 4 марта сотрудники ГИБДД задержали около 400 водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области.

Такси

Yarnews.net

Сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения таксистами правил дорожного движения. Чаще всего водители попадаются на том, что провозят пассажиров без прав и не пристегиваются ремнями безопасности. Кроме того, водители незаконно наносят на свои автомобили цветную разметку такси. За нарушение правил ПДД водителей привлекают к ответственности, предусмотренной законодательством.

В ведомстве рекомендуют горожанам пользоваться услугами официальных перевозчиков. Это позволит взыскать с водителя компенсацию в случае ДТП.