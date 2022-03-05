Воронеж, 5 марта 2022, 11:22 — REGNUM Мэрия Воронежа закупит 1 189 саженцев деревьев, их высадят весной и осенью на улицах города. Об этом 5 марта в телеграм-канале сообщил мэр Вадим Кстенин. Закупка будет первой в 2022 году, но не единственной.
Планируется закупить клёны, рябины, катальпы, берёзы, а также декоративные сливы. Новые деревья высадят на Ленинском проспекте, улицах 25 января, Шишкова, Лизюкова, Солнечной, Карпинского, Хользунова, Чебышева, Циолковского, Брусилова, Кольцовской, Плехановской, Кирова, Станкевича, Острогожской, Куколкина, Героев Сибиряков, Ломоносова.
При этом контракты будут заключаться на два года — с обязательствами подрядчика по уходным работам и в 2022, и в 2023 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти Воронежа столкнулись с неисполнением контрактов по озеленению города со стороны подрядчиков.