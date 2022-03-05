Воронеж, , 11:22 — REGNUM Мэрия Воронежа закупит 1 189 саженцев деревьев, их высадят весной и осенью на улицах города. Об этом 5 марта в телеграм-канале сообщил мэр Вадим Кстенин. Закупка будет первой в 2022 году, но не единственной.

Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

«Весной продолжим озеленять наш прекрасный Воронеж. Ранее управы вместе с городскими экологами провели ревизию улиц, где ранее проводилась важная работа по удалению опасных аварийных деревьев, и подготовились к высадке новых. Сейчас завершаем подготовку документации на закупку 1189 крупномеров высотой 3−3,5 метра: 926 высадим весной, остальные — осенью. На эти цели направим более 18 млн рублей», — написал Кстенин.

Планируется закупить клёны, рябины, катальпы, берёзы, а также декоративные сливы. Новые деревья высадят на Ленинском проспекте, улицах 25 января, Шишкова, Лизюкова, Солнечной, Карпинского, Хользунова, Чебышева, Циолковского, Брусилова, Кольцовской, Плехановской, Кирова, Станкевича, Острогожской, Куколкина, Героев Сибиряков, Ломоносова.

«В прошлом году мы столкнулись с проблемой недобросовестных поставщиков, поэтому поручил изменить подход и к формату закупок, и к срокам контрактов. Проводить торги будем не аукционами, где главным является цена, а конкурсами. У нас и в стране, и в регионе есть хорошие мощные питомники, поэтому надеюсь, что планы удастся выполнить», — уточнил мэр.

При этом контракты будут заключаться на два года — с обязательствами подрядчика по уходным работам и в 2022, и в 2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти Воронежа столкнулись с неисполнением контрактов по озеленению города со стороны подрядчиков.