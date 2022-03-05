Таджикистан, 28 октября, 2011, 11:12 — ИА Регнум. Бедность в Таджикистане по прежнему вызывает обеспокоенность. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об в ходе круглого стола в Душанбе заявила Умали Дейнингер, руководитель сектора Всемирного банка по развитию сельского хозяйства и сельской местности региона Европы и Центральной Азии.

Эксперт считает, что "бедность в Таджикистане по прежнему вызывает обеспокоенность, и развитие в сфере сельского хозяйства может помочь в решении этой проблемы посредством увеличения доходов в сельской местности. Это приведет к снижению уровня бедности, способствуя общему экономическому росту, улучшению продовольственной безопасности и содействуя социальной стабильности. В связи с ограниченностью пахотных земель на территории Таджикистана, увеличение и повышение сельскохозяйственной производительности, а также усиление стимулов повышения сельского производства для фермеров, является крайне важным для всей страны", - отметила Умали Дейнингер.

Эксперт считает, что "существуют разные методы для поддержания уровня роста и развития, хотя развитие сельского хозяйства и сельской местности все еще является ключевым двигателем для такого прогресса во всем мире, и в особенности в Таджикистане".

Напомним, что около половины населения Таджикистана проживает за чертой бедности, т.е., когда в день каждый житель страны на свои нужды тратить менее $2. А по данным исследователей, порядка 70% рациона населения самой крупной Хатлонской области, которая считается аграрной, состоит из хлеба и чая. При этом минимальная заработная плата в Таджикистане составляет $17. А более миллиона граждан страны ежегодно выезжают на заработки в Российскую Федерацию.