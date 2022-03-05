Белоярский, Свердловская область, , 11:19 — REGNUM В Белоярском Свердловской области осудили водителя, который насмерть сбил 10-летнего мальчика. Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд



Авария произошла летом 2021 года. Свердловчанин находился за рулем отечественного автомобиля. Мужчина был пьян. Он выехал на обочину, где в этот момент находился ребенок. В результате машина наехала на мальчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, свердловчанина на 2 года 11 месяцев лишили права управления транспортным средством.