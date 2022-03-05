Ярославль, , 11:46 — REGNUM В Ярославле суд признал незаконным требование управляющей компании заплатить 40 тысяч рублей за «текущий ремонт» дома сверх обычных платежей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Суд Pixabay.com

Прокурор Ярославля обратился в суд с иском к АО «Управдом Кировского района». Он попросил ответчика провести перерасчёт задолженности в 40 тысяч 989 рублей по строке «текущий ремонт» из квитанции жильца дома, в интересах которого и был подан иск.

В 2019 году управдом провёл работы по текущему ремонту многоквартирного дома на общую сумму в 1 миллион 11 тысяч 730 рублей. Сам ремонт был обусловлен «предписаниями контролирующих органов».

«В 2019 году Департаментом государственного жилищного надзора Ярославской области в адрес АО «Управдом Кировского района» были выданы предписания для устранения нарушений лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. Согласно представленным ответчиком сведениям во исполнение выданных предписаний в 2019 году АО «Управдом Кировского района» выполнило работы по текущему ремонту на общую сумму 1 011 730,51 руб», — говорится в решении суда.

Денег, собранных с жильцов по статье «текущий ремонт», на его выполнение не хватило. Невыполнение предписания Госжилнадзора могло повлечь за собой крупный штраф для управляющей компании, а в перспективе ‑ и проблемы с лицензией.

Поэтому управляющая компания сделала ремонт на свои деньги, а потом решила собрать с жильцов уже постфактум. При этом общее собрание собственников, где жители одобрили бы ремонт и затраты на него, не проводилось. В декабре 2020 года жителям дома пришли дополнительные счета. Один из ярославцев пожаловался на это в прокуратуру, итогом чего и стал судебный иск.

Суд встал на сторону жителей, посчитав, что средства на текущий ремонт заложены в строку «содержание и ремонт жилья».

«Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре управления многоквартирным домом в силу вышеуказанных норм и должны осуществляться управляющей компанией независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. Управляющая компания в указанных отношениях выступает как специализированная коммерческая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание жилого дома с учетом его естественного износа является ее предпринимательским риском», — сказано в решении суда.

В итоге суд обязал управдом исключить из счёта необоснованный платёж.