Ярославль, 5 марта 2022, 11:46 — REGNUM В Ярославле суд признал незаконным требование управляющей компании заплатить 40 тысяч рублей за «текущий ремонт» дома сверх обычных платежей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.
Прокурор Ярославля обратился в суд с иском к АО «Управдом Кировского района». Он попросил ответчика провести перерасчёт задолженности в 40 тысяч 989 рублей по строке «текущий ремонт» из квитанции жильца дома, в интересах которого и был подан иск.
В 2019 году управдом провёл работы по текущему ремонту многоквартирного дома на общую сумму в 1 миллион 11 тысяч 730 рублей. Сам ремонт был обусловлен «предписаниями контролирующих органов».
Денег, собранных с жильцов по статье «текущий ремонт», на его выполнение не хватило. Невыполнение предписания Госжилнадзора могло повлечь за собой крупный штраф для управляющей компании, а в перспективе ‑ и проблемы с лицензией.
Поэтому управляющая компания сделала ремонт на свои деньги, а потом решила собрать с жильцов уже постфактум. При этом общее собрание собственников, где жители одобрили бы ремонт и затраты на него, не проводилось. В декабре 2020 года жителям дома пришли дополнительные счета. Один из ярославцев пожаловался на это в прокуратуру, итогом чего и стал судебный иск.
Суд встал на сторону жителей, посчитав, что средства на текущий ремонт заложены в строку «содержание и ремонт жилья».
В итоге суд обязал управдом исключить из счёта необоснованный платёж.