Красноярск, , 11:18 — REGNUM Значительный прирост кибератак на ИКТ-инфраструктуру Красноярского края фиксируется с 28 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в краевом министерстве цифрового развития.

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По имеющимся данным, наиболее острый период пришёлся на 4 марта, особенно в дневное и вечернее время.

Уточняется, что в первую очередь речь идёт о DDoS-атаках (отказ в обслуживании), направленных на отключение доступности краевых инфоресурсов.

Кибератаки идут постоянно. По оценкам министерства, в целом устойчивость информационной инфраструктуры осталась высокой. Однако при этом «могут наблюдаться проблемы с доступом в государственным ресурсам».

Власти Красноярского края предупреждают: нельзя соглашаться на предложения злоумышленников и устанавливать на свои электронные устройства вредоносное ПО для участия в кибератаках на государственную инфраструктуру: «Такая деятельность незаконна».

Напомним, в регионе с 2019 года ведётся работа по повышению уровня информационной безопасности в рамках регионального проекта «Информационная безопасность».

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