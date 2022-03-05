Турочакский район, Алтай, , 11:17 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств на 700 тыс. рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, с декабря 2019 по январь 2020 года сотрудники администрации Турочакского сельского поселения и учреждения «Коммунальщик» договорились об участии фирмы из соседнего Алтайского края в аукционе на покупку трактора. При этом условия конкурсы были прописаны так, что участником могла стать только данная компания.

В связи с этим «Коммунальщик» приобрёл 30-летний колёсный трактор за 1576 тыс. рублей. Однако проведённая позже товароведческая экспертиза установила, что рыночная стоимость покупки не превышала 855 тыс. рублей.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательной базы», — отметили в ведомстве.