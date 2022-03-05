Саратов, , 11:16 — REGNUM В Саратовской области в инфекционные больницы за сутки госпитализировали 160 пациентов, выписали 2892 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Госпиталь

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По состоянию на 5 марта всего выздоровели 171 755 человек. С начала пандемии подтвердили 214 933 случая заражения коронавирусом, в том числе 2585 — новых. Среди заболевших за прошлый день преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 773 человека, 428 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1985 пациентов, на амбулаторном — 35 661.

За сутки умерли восемь ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5681 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан отменяют действующий из-за коронавируса карантин.

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