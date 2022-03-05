Донецк, 5 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут. Об этом 5 марта заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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По его словам, подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Минобороны России объявило режим тишины, чтобы жители Мариуполя и Волновахи смогли покинуть эти города.

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