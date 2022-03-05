Калуга, , 13:32 — REGNUM В 2022 году в Калужской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет продолжено строительство и реконструкция автодорог. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство дорожного хозяйства.

1 марта заключен муниципальный контракт с ООО «ГСК Армада» на строительство автомобильной дороги и пешеходной зоны к городской поликлинике и проектируемой школе по ул. Гагарина в Балабанове. Сумма контракта — 113,6 млн рублей. Дорога должна быть построена в 2022 году. Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции улицы в жилой застройке, соединяющей ул. Чехова и ул. Хрустальная в Калуге. Срок предоставления заявок — 10 марта 2022 года. Кроме этого, в областном центре в рамках данного нацпроекта запланирована реконструкция автодороги «пос. Северный — Окружная г. Калуги». В Обнинске построят дорогу в жилом микрорайоне «Заовражье»: участок ул. Табулевича от ул. Борисоглебской до пересечения с ул. Гагарина.

«В 2021 году в регионе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» введены в эксплуатацию две автодороги в Обнинске: магистральная улица в продолжение проспекта Ленина и автодорога в жилом районе «Заовражье», — отметили в ведомстве.

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