Черкесск, 5 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии решено отказаться от широкого празднования Масленицы. Отменить традиционные Масленичные гуляния заставила эпидемическая ситуация по коронавирусу, сообщили в пресс-службе администрации города Черкесска. Ранее сообщалось о том, что на 6 марта были запланированы праздничные мероприятия в столице республики по поводу Масленицы.

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Между тем региональное управление Роспотребнадзора сообщало об улучшении ситуации по коронавирусу в Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, в республике почти в два раза снизилось число новых случаев заражения опасной инфекцией, также почти вдвое сократилось количество госпитализаций.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 175 заразившихся коронавирусом. В ковидных госпиталях проходят лечение 258 пациентов.