Астрахань, , 11:13 — REGNUM В Астраханской области режим QR-кодов отменили на всех объектах, включая торговые центры, точки общепита, кинотеатры, объекты культуры, спорта, туристической индустрии. Как сообщает ИА REGNUM, решение принял региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

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По данным регионального Роспотребнадзора и министерства здравоохранения области, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 4,9%. Это позволяет восстановить практически полноценный объём оказания плановой медицинской помощи. Также по сравнению с предыдущей неделей на 63% снизилась заболеваемость по ОРВИ среди взрослых.

В регионе сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.