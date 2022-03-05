Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Волонтёрский штаб #МыВместе для помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, посетил губернатор Ростовской области Василий Голубев. С 20 февраля донской регион получил почти 620 тонн гуманитарного груза, предназначенного для беженцев.

Donland.ru Ростовский губернатор с волонтёрами

Из пунктов временного размещения в адрес единого склада гуманитарной помощи поступило около 170 заявок на оказание адресной помощи. Выполнена большая часть просьб. На базе единого склада ежедневно трудятся 80 волонтёров. Накануне 8 Марта донской губернатор поздравил активисток с праздником и вручил им цветы.

В настоящее время к работе с беженцами подключились 1777 донских волонтеров. В резерв внесено ещё 400 человек.