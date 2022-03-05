Москва, 5 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции вылечились 155 725 пациентов, сообщает 5 марта оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе рассказали, что за истекшие 24 часа госпитализировали 9295 пациентов, что на 5,6% меньше, чем в предшествующие сутки. Снижение наблюдается в 51 регионе, повышение — в 32 регионах. Ещё в двух субъектах ситуация осталась неизменной.

«Выздоровело за сутки 155 725 человек, или на 3,0% меньше по сравнению с 4 марта 2022 года», — рассказали в штабе.

За сутки выявлено 86 769 новых заражений, скончались 750 пациентов.