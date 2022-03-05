Петропавловск-Камчатский, , 11:12 — REGNUM На Камчатке с 7 по 9 марта ожидается тихоокеанский циклон, который принесет в районы края снег, сильный ветер и метель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

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По прогнозам специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон окажет влияние на погоду в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, в Алеутском, Елизовском, Усть-Камчатском, Карагинском районах. Прогнозируется снег от умеренного до сильного, местами — снег с дождем. Мильный ветер и метель ожидаются на побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии 5 марта из-за снегопада отменены рейсы общественного транспорта.