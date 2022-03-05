Южно-Сахалинск, , 11:17 — REGNUM На Сахалине в ходе строительного тендера с начальной ценой более 5,18 млрд рублей была подана всего одна заявка. Сами торги на возведение первой очереди агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в Южно-Сахалинске признаны не состоявшимися, а единственный участник стал победителем, передаёт ИА REGNUM.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Агропарк, возводимый в рамках стратегия развития Сахалинской области до 2035 года, будет строить ООО «Региональная строительная компания» (РСК) из Москвы.

Напомним, выполнить строительство и пусконаладку парка должны до конца августа 2023 года. В состав проекта входит мультифункциональный склад, производственно-складской корпус, овощехранилище для 1 тыс. тонн капусты, а также сопутствующая инфраструктура, включая КПП и инженерные объекты.