Москва, , 11:10 — REGNUM Поставки российского газа для транзита через Украину в Европу осуществляются штатно. Об этом 5 марта заявили в российской компании «Газпром».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

»Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки европейских потребителей на 4 марта составляли 109,5 млн куб. м. на таком же уровне они были и днём раньше. Подача российского газа для транзита в Европу через территорию Украины Газпромом велась в штатном режиме.

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Как свидетельствуют также данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 4 марта составляет 109,4 млн куб. м, заявка на 3 марта была 109,5 млн куб. м. Это соответствует объёмам долгосрочного контракта.