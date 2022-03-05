Джакарта, , 11:09 — REGNUM Правительство Индонезии укрепляет двусторонние экономические отношения со странами-партнерами в Европе, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы также продвигаем более тесные отношения через двусторонние, региональные и даже многосторонние форумы», — заявил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

Как и большинство стран Европы, Индонезия внедрила эффективную политику, чтобы избежать экономического давления, поддержать восстановление экономики и сдержать распространение пандемии.

Ожидается, что экономический рост в 2022 году увеличится примерно на 5−5,5%. В секторе торговли в 2021 году в Индонезии удалось добиться положительного сальдо торгового баланса в размере 35,3 млрд долларов США.

«Экономический опыт Индонезии предлагает множество возможностей для бизнеса, поэтому я приглашаю европейские компании инвестировать в страну», — заявил Аирлангга Хартарто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,1 на Суматре увеличилось до 17 человек.

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