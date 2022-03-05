Кишинёв, , 11:08 — REGNUM Количество жителей Молдавии, которые поддерживают вступление в НАТО, уменьшилось к концу февраля. Это показало социологическое исследование, обнародованное молдавской компанией Date Inteligente (iData).

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным опроса, поддержали присоединение к Североатлантическому альянсу 24,3% респондентов. При этом в январе этот же показатель составил 27%.

Максимальное число желающих присоединения Молдавии к силам НАТО в iData зафиксировали сентябре 2021 года. Тогда за это высказались 33,4% участника опроса. С тех пор желающих этого становилось всё меньше.

Опрос проводился с 19 по 24 февраля. В исследовании участвовали 1007 человек.

Напомним, Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством. При этом 3 марта молдавский президент Майя Санду направила заявку на вступление республики в Евросоюз.

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