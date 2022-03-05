Брянск, , 11:25 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 23 пациента с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано 11 летальных исходов.

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Всего в Брянской области подтверждён 148 281 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 122 484 человека, в том числе 770 — выписаны за последние сутки. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 535 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 576 547 исследований на коронавирус.