Москва, 5 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 9295 пациентов с COVID-19, также было выявлено 86 769 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 16 861 793.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 750 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 355 537.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 14 418 916 человек вылечились от нового заболевания, 155 725 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 9849 новых пациентов с COVID-19.