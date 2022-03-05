Тюмень, , 11:05 — REGNUM Тюменские супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, будут получать единовременные выплаты от областного правительства. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Моором.

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Суммы выплат на семейную пару составят в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни — 20 тысяч рублей; с 55-летием — 25 тысяч рублей; с 60-летием — 30 тысяч рублей; с 65-летием — 35 тысяч рублей; с 70-летием — 40 тысяч рублей; с 75-летием — 45 тысяч рублей.

Отмечается, что единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат. Чтобы её получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее пяти лет.