Прохладный, Кабардино-Балкария, , 11:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 5 марта при пожаре на рынке в городе Прохладном сгорела женщина. Тело погибшей было обнаружено при тушении огня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар

«На месте происшествия обнаружен труп женщины. <…> Причины и обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на рынке в городе Прохладном начался около 04:10 5 марта. Горела кровля двухэтажного магазина на площади около 150 квадратных метров. К 08:00 площадь пожара увеличилась до 900 кв. м. К тушению огня были привлечены 44 пожарных и девять единиц техники. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

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