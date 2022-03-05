Казань, 5 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Татарии по итогам 2020 года средний возраст жительниц городов составил 41 год, в сельской местности — 45 лет. Такие данные опубликовал 5 марта 2022 года Татарстанстат.

geralt Женщины и мужчины

Продолжительность жизни среди женщин в городах достигает 77,65 лет, на селе — 77,67. Согласно статинформации, на 1 тыс. женщин в Татарии приходится 863 мужчины.

По материалам выборочного обследования рабочей силы, в возрасте от 15 лет и старше в экономике заняты 949,9 тыс. женщин.

Всего в 2020 году в Татарии родилось 20 167 девочек. За указанный период среднегодовая численность населения составляла 3,898 млн человек, из них 2,089 млн женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области численность женщин, занятых во всех сферах экономики, составляет 576 тыс. человек — 48% от общего числа работающих.

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