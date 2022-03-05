Уфа, , 11:26 — REGNUM Этно-глэмпинг намерены создать в геопарке «Янган Тау» в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Геопарк Янган-Тау (Башкортостан) Mnr.gov.ru

Сообщается, что этно-глэмпинг «Курай Парк» намерены разместить на берегу реки Сикияз на территории геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе. Начать работы планируется уже в текущем году.

Завершить реализацию проекта, стоимость которого оценивается в 29 млн рублей, планируется в 2025 году. Инвестор намерен построить жилые модули, провести коммуникаций. При этом первых гостей планируется принять уже летом текущего года.

«Среди целей этого проекта — развитие различных видов туризма, в том числе гастрономического и событийного, формирование на территории этно-глэмпинга доступной среды для комфортного отдыха, организация активного отдыха», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности председателя госкомитета Башкирии по туризму Рината Фаткуллина.

Отмечается, что здесь будут организованы прогулки, экскурсии к достопримечательностям геопарка «Янган-тау», а также работа ремесленных мастерских для проведения этнических мастер классов и другие мероприятия.