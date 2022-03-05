Донецк, , 11:00 — REGNUM Жителям Мариуполя, в котором в окружении находятся киевские боевики, неизвестно о гуманитарном коридоре для выхода из города, и потому власти Донецкой Народной Республики (ДНР) всеми способами стараются донести до них эту информацию. Об этом 5 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Денис Пушилин Dnr-online.ru

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«Информацию о гуманитарных коридорах крайне трудно туда ее доставлять. Тем не менее, нами предпринимаются уже третий день активно все попытки через любые способы, через любые мессенджеры, через любые другие каналы информации сообщить гражданскому населению, что такой гуманитарный коридор существует», — сказал он.

При это Пушилин уточнил, что на данный момент по гуманитарному коридору из Мариуполя смогла выбраться только одна семья, в составе пяти человек.

«Они смогли буквально чудом пробраться, минуя националистов, и выйти по данному гуманитарному коридору», — пояснил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что родственникам российских военных, попавших в плен на Украине, поступают угрозы.