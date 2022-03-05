Донецк, , 11:00 — REGNUM Нынешняя ситуация в Мариуполе позволяет говорить о гуманитарной катастрофе в городе. Об этом 5 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Кран без воды trestletech

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По его словам, в городе более пяти дней в городе нет воды, света, тепла и продовольствия.

«Там уже гуманитарная катастрофа, — подчеркнул Басурин. — Потому что порядка пяти-шести дней нет во многих районах воды, света и тепла, а за продукты я уже вообще молчу, потому что продуктов нет в магазинах никаких».

Представитель Народной милиции добавил, что украинские силовики продолжают удерживать местное население в городе, покинуть Мариуполь смогли только пять мирных жителей — семья с ребёнком и ещё два человека. Всего же, по его словам, из окрестных населенных пунктов смогли выйти 247 жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ДНР, за сутки 4 марта силами ДНР были освобождены ещё два населённых пункта на подступах к Мариуполю.