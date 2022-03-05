Биробиджан, 5 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Еврейской автономии из-за снегопада отменены рейсы общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 марта в пресс-службе управления МВД России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Движение автобусов попало под ограничение по всем направлениям в области. Рейсы возобновят, когда снегопад закончится. Автолюбителей ЕАО просят ответственно придерживаться правил дорожного движения, не превышать скорость и не совершать опасных маневров.

Пешеходов также просят быть внимательными и по возможности в тёмное время суток переходить дорогу только в одежде со светоотражающими элементами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО 5 марта усилился ветер и пошел сильный снег. Прогнозировалось, что непогода продлится до 6 марта включительно.