Орел, , 10:56 — REGNUM Тысячу беженцев готова принять Орловская область, их могут разместить в 13 пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Правительство Орловской области Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Как сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, в регионе сделано всё для организации жизнеобеспечения и комфортного пребывания вынужденных переселенцев.

Сейчас в Орловской области находятся 411 беженцев из Донбасса. Часть прибыли в регион организовано, часть — самостоятельно. 307 человек были размещены в пяти пунктах временного размещения: в санаториях «Дубрава», «Орловчанка», детском оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный», детском лагере «Ветерок», в гостинице «Русь». Все пункты обеспечены холодильниками, необходимым количеством бутилированной воды, средствами гигиены, дезсредствами.

На 4 марта, в пунктах временного размещения остаются 266 человек, в том числе 122 ребенка.