Пермь, , 10:54 — REGNUM Из пермского баскетбольного клуба «Парма» ушли иностранные игроки и тренеры. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба команды.

Баскетбольный мяч (сс)GDJ

Отмечается, что решение покинуть клуб приняли баскетболисты Эйгирдас Жукаускас, Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис, Марцел Понитка, Джеремайя Хилл и Артём Параховский, а также тренеры Робертинас Вилимас и Гинтарас Каджюлис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля главный тренер «Пармы» Казис Максвитис, который также возглавляет сборную Литвы, отказался возвращаться в Пермь.

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