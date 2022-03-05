Пермь, 5 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Из пермского баскетбольного клуба «Парма» ушли иностранные игроки и тренеры. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба команды.

(сс)GDJ Баскетбольный мяч

Отмечается, что решение покинуть клуб приняли баскетболисты Эйгирдас Жукаускас, Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис, Марцел Понитка, Джеремайя Хилл и АртёмПараховский, а также тренеры Робертинас Вилимас и Гинтарас Каджюлис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля главный тренер «Пармы» Казис Максвитис, который также возглавляет сборную Литвы, отказался возвращаться в Пермь.