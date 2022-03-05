Петрозаводск, , 10:57 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выписаны по выздоровлению от коронавируса более 460 человек. Об этом 5 марта сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Паспорт, полис, больничный лист Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в республике было выявлено 304 инфицированных (53 — дети), что на 154 человека меньше, чем за день до этого. Из них непривитых — 261 человек (85,8%). В ковидных стационарах получают лечение 827 пациентов, в состоянии средней тяжести — 788 человек, в тяжёлом состоянии — 32 человека (из них непривитых — 31).

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь семи крайне тяжёлых больных», — добавил он.

Вместе с тем в регионе были выписаны с больничного 465 ранее инфицированных, а также зарегистрированы два летальных случая.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 127 233 человека, в том числе 16 706 детей. Выздоровели с начала пандемии 119 558 человек, в том числе 16 221 ребенок. Умерло 1408 человек.

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