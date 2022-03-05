Москва, , 10:53 — REGNUM Клинические исследования препарата от COVID-19, который создан на основе моноклональных антител, разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрав России. Это 5 марта следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев», — говорится в документе.

Также уточняется, что в указанном клиническом исследовании, предположительно, будет участвовать 101 доброволец и оно должно быт закончено 31 декабря нынешнего года.

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