Москва, , 10:52 — REGNUM Родственникам российских военных, попавших в плен на Украине, поступают угрозы. Об этом 5 марта заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Corrupcia.net

«Ко мне поступили обращения от родственников ребят, находящихся в плену на Украине… В их телефонах, как у всех у нас, есть контакты родственников, друзей, знакомых. Под страхом расправы, убийства эти нелюди выдвигают требование к родственникам ребят… выйти на митинг. Ничего святого», — написала Москалькова в Instagram.

Она добавила, что, несмотря на угрозы, родственники находят в себе мужество не поддаваться на провокации.

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Также Москалькова добавила, что в настоящее время граждане подвергаются беспрецедентным информационным атакам и запугиваниям.

«Вне всякого сомнения, цифровизация стала одной из наиболее влиятельных сил в современном мире — люди подвергаются беспрецедентным информационным атакам, цель которых — посеять панику… Такие сообщения приходят и моим сотрудникам», — подчеркнула она, призвав не поддаваться подобным провокациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова заявила, что создаваемая на протяжении четверти века международная площадка Совета Европы в настоящее время разрушается.

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