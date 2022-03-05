Благовещенск, , 11:00 — REGNUM Жителям Амурской области предлагают пожертвовать средства на закупку всего необходимого для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Деньги принимает Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе правительства региона.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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На собранные средства будут приобретены одежда, продукты, детские товары и предметы первой необходимости. Помощь обещают оказывать адресно.

Часть зарплаты на эти цели уже перечислили фонду глава региона Василий Орлов и члены правительства Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в ресурсном центре развития добровольчества Амурской области организован сбор гуманитарной помощи для тех, кто приехал в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. В том числе формируются продовольственные наборы.