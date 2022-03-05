Джакарта, 5 марта, 2022, 10:50 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Индонезии, в общей сложности 164 жителя умерли от лихорадки денге, возникшей в различных регионах страны, сообщает Antara.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

В Индонезии с начала 2022 года зарегистрировано 15 269 случаев заражения лихорадкой Денге и 164 случая смерти.

Наибольшее количество случаев Денге выявлено в провинциях Западная Ява, Восточная Ява и Центральная Ява.

Всплеск случаев заражения лихорадкой Денге в Индонезии наблюдается с 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Сомали.