Сеул, , 10:48 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил официальным лицам приложить усилия для быстрого тушения лесного пожара. Об этом 4 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, что глава государства отдал поручение после того, как его проинформировали о возникновении лесного пожара в окрестностях города Ульджин.

Мун Чжэ Ин призвал уделить первоочередное внимание предотвращению жертв и защите АЭС Ханул.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, начавшийся 4 марта, уничтожил не менее 50 домов и вынудил эвакуироваться около 5 тыс. человек.

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