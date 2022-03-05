Сеул, 5 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил официальным лицам приложить усилия для быстрого тушения лесного пожара. Об этом 4 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По её словам, что глава государства отдал поручение после того, как его проинформировали о возникновении лесного пожара в окрестностях города Ульджин.

Мун Чжэ Ин призвал уделить первоочередное внимание предотвращению жертв и защите АЭС Ханул.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар, начавшийся 4 марта, уничтожил не менее 50 домов и вынудил эвакуироваться около 5 тыс. человек.

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