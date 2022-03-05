Лозанна, Швейцария, 5 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российские и белорусские гимнасты не смогут выступать на международных соревнованиях. Об этом 5 марта заявили в пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG).

Гимнаст

Отмечается, что решение вступит в силу 7 марта и будет действовать до дальнейшего уведомления.

26 февраля в FIG заявили, что российские и белорусские гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не выступят на чемпионате мира по спортивной акробатике, который состоится с 10 по 13 марта в Баку.